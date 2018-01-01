النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

فالفيردي يكشف الوظيفة التي يرغب في العمل بها إن لم يكن مدربًا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
ماذا لو اعتزل فالفيردي التدريب؟ ماذا يعمل؟ وما هي أحلامه؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، المهنة التي تمنى العمل بها قبل لعب كرة القدم والاتجاه للتدريب.

فالفيردي تولى تدريب عدد من الأندية أبرزها أتلتيك بلباو وأوليمبياكوس وبرشلونة.

وقال إيرنستو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كنت أتمنى دائمًا العمل في مجال التصوير، لقد أحببته كثيرًا وربما أستطيع ممارسته بصورة احترافيه في المستقبل".

اختيارات المحررين

وتابع: "لقد درست التصوير في أحد معاهد كتالونيا حينما كنت لاعبًا ورفضت وكانت تجربة مذهلة للغاية بالنسبة لي".

فالفيردي شبّه كرة القدم بالتصوير موضحًا: "في اللعبة نحاول دائمًا أنّ نهتم بالصورة الكاملة ونحلل كل ما يحدث لإيجاد أفضل الطرق الممكنة. أشعر وقتها وكأنني مصور يختار الزاوية المناسبة لالتقاط صوره. المباراة الجميلة التي نقدمها تشبه التقاط صورة مذهلة".

كما أكد أن المهنتين يحتاجان إلى شخص يتحلى بالصبر والهدوء للوصول إلى النجاح.

واختتم: "لا أعتقد أن هناك إحساس يشبه التواجد في غرفة مغلقة بنور أحمر صغير تحاول أن تظهر الصور التي التقطتها. لقد كانت أيامًا رائعة بالنسبة لي".

برشلونة حاليًا في فترة توقف في عطلة عيد الميلاد وسوف تعود المباريات في يناير بمواجهة ليفانتي في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الإسباني.

الموضوع التالي:
صراع لندني على ضم ظهير الكناري
الموضوع التالي:
برشلونة يحصل على العائد الأكبر من البث التلفزيوني في 2018
الموضوع التالي:
المدير الرياضي لإنتر: الحديث عن عودة مورينيو أمر طبيعي
الموضوع التالي:
باكايوكو يُبدى سعادته ويحدد موقفه مع ميلان
الموضوع التالي:
حصاد 2018 – صلاح قادهم للمجد وسقطوا أرضًا معه | كيف كان عام ليفربول؟
إغلاق