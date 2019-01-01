فالفيردي يعترف: برشلونة تواصل بالفعل مع جريزمان

فالفيردي يعترف بوجود مفاوضات بين جريزمان وبرشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعترف مدرب نادي برشلونة إرنستو فالفيردي أن هنام اتصالات قائمة بالفعل بين إدارة الفريق الكتالوني ونجم أتليتيكو مدريد أنطوان جريزمان.

وكانت العديد من المصادر الصحفية في إسبانيا قد أكدت أن برشلونة قد توصل إلى اتفاق بالفعل مع المهاجم الفرنسي من أجل الانضمام إلى صفوفه في الصيف الجاري.

وجاء ذلك بمجرد إعلان أتليتيكو مدريد أن أنطوان جريزمان سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، في مؤتمر عقد منذ أسبوع.

وحول ذلك، قال مدرب نادي برشلونة إرنستو فالفيردي إن الحديث عن التوصل لاتفاق بين الطرفين غير صحيح حتى الآن، ولكنه لم ينفي وجود اتصالات بين الأطراف ذاتها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مايو ٢٠١٩

وقال فالفيردي: "سنكون واضحين، نعم إدارة برشلونة تتواصل مع أنطوان جريزمان من أجل أن ينضم للفريق خلال الأيام القليلة الماضية"

وأضاف: "لم نتوصل إلى اتفاق حتى الآن، ولا نعلم إلى أين ستذهب الأمور، ولكن ما حدث هو ما أخبرتكم به فقط ولا جديد لدي"

جوارديولا وكلوب.. على أعتاب موسم فاشل لأحدهما

يذكر أن برشلونة كان قد ارتبط بمفاوضات مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يعلن النجم الفرنسي أنه سيبقى مع الروخيبلانكوس لموسم آخر.