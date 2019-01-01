فالفيردي يطلب استمرار راكيتيش والإدارة تحدد سعره

اختلاف بين إدارة برشلونة والمدير الفني حول مستقبل راكيتيتش

تختلف إدارة برشلونة والمدير الفني للفريق، إيرنستو فالفيردي، فيما يتعلق بمستقبل الكرواتي إيفان راكيتيش.

برشلونة عرض راكيتيتش وفيليبي كوتينيو على باريس سان جيرمان الفرنسي بجانب 40 مليون يورو للحصول على خدمات نيمار ولكن العرض رُفض.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ فالفيردي جلس مع راكي خلال تدريبات الأمس، الخميس، وتحدث معه حول أهميته في خطته المستقبلية.

وأوضحت أنّ الكرواتي يرغب في الاستمرار حتى لو لم يجدد عقده أو يحصل على راتب محسن كما طلب الموسم الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن إدارة برشلونة تنتظر عرضًا لأجل صاحب الـ 31 عامًا وحددت مبلغ 50 مليون يورو لأجل بيعه.

كما لن يتخلى النادي الكتالوني عن كوتينيو بأقل من 100 مليون يورو خلال الصيف الجاري.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تعاقد مع فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان ونيتو خلال سوق الانتقالات الحالية.