فالفيردي يرفض الكشف عن موعد مشاركة أومتيتي
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أبدى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة عدم معرفته بإمكانية مشاركة مدافعه صامويل أومتيتي أمام ليون في دوري أبطال أوروبا.
وقال فالفيردي:"مباراة ليون هي التالية لمباراة الغد، لذلك لا يزال لدينا بعض الوقت لاتخاذ القرار ورؤية ما يمكنه أن يفعل".
وأضاف:"هو لم يلعب منذ وقت طويل ولكنه لا يزال عضواً مهماً في القائمة وسنحتاجه في المباريات المستقبلية".
وأوضح:"لا أعرف إن كان سيعود غداً أو في المباراة التالية، سنحلل الموقف باستمرار، لذلك علينا أن ننتظر ثم نرى".
يذكر أن أومتيتي الذي انضم لبرشلونة قادماً من ليون، قد غاب لوقت طويل هذا الموسم إثر إصابة في الركبة.