فالفيردي يحسم الجدل بين نيمار وجريزمان

هل ينضم برشلونة نيمار أم جريزمان؟

حسم إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الجدل بين التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان أو أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

برشلونة قد يدفع الشرط الجزائي للفرنسي في الأول من يوليو ويتعاقد مع اللاعب مقابل 120 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ فالفيردي اجتمع مع المدير الرياضي لبرشلونة، بيب سيجورا، لتحديد شكل الفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت أنّ صاحب الـ 55 عامًا رفض عودة نيمار إلى برشلونة ويرى أنّ جريزمان سيكون أكثر فائدة لفريقه من البرازيلي.

وأكدت أنّ المدرب الباسكي لا يزال مستاءً من طريقة خروج نيمار من برشلونة وخاصة أنّها جاءت بعد الفترة التحضيرية وقبل مواجهة ريال مدريد في السوبر الإسباني مما أفسد خططه.

كما طلب فالفيردي الانتهاء من بيع اللاعيبن قبل المعسكر الإعدادي في 12 يوليو المقبل لأنّه لا يرغب في خوض لاعب الفترة التحضيرية لن يشارك الموسم المقبل مع برشلونة.

ويرى المدير الفني للبلوجرانا أولوية التعاقد مع ظهير أيسر ومهاجم بديل للويس سواريز مع فتح باب سوق الانتقالات حتى لا يكرر الفريق نفس معاناة الموسم الماضي.

جدير بالذكر أنّ برشلونة انسحب من صفقة ماتياس دي ليخت، قائد أياكس، واللاعب بات قريبًا من يوفنتوس.