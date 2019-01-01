فالفيردي يحدد قائمة برشلونة في اليابان

تعرف على قائمة برشلونة في الجولة التحضيرية لليابان بغياب ميسي

أعلن إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق المشاركة في الفترة التحضيرية في اليابان بوجود 26 لاعبًا.

وشهدت القائمة غياب ليونيل ميسي وفيليبي كوتينيو وآرتور ميلو وموسى واجي بسبب مشاركتهم في مباريات مع منتخبات بلادهم سواء في كوبا أمريكا أو أمم أفريقيا.

كما تواجد 8 لاعبين من الفريق الشباب بجانب جميع العناصر من الفريق الأول والثلاثي الجديد فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان ونيتو.

ورغم اقتراب رافينيا ومالكوم من مغادرة النادي، لكن الثنائي تواجد ضمن قائمة الفريق في اليابان.

جدير بالذكر أنّ برشلونة سوف يواجه تشيلسي وفيسيل كوبي خلال الجولة التحضيرية قبل العودة لأجل مباراة خوان جامبر ضد أرسنال.