فالفيردي يكشف طبيعة علاقته بليونيل ميسي

إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لبرشلونة يتحدث عن علاقته بليونيل ميسي قائد الفريق خلال فترة تدريبه له.

كشف المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لفريق برشلونة عن علاقة طيبة جمعته بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر السنوي لمدربي العالم، والذي يتم عقده هذه الأيام بشكل إلكتروني عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا.

وقال فالفيردي: "ميسي لاعب ذكي للغاية على المستوى التكتيكي، هو يفهم كل شيء يمثل نقاط القوة والضعف في فريقه وفي الخصم".

المزيد من الفرق

إنزاجي: أشعر بالغضب بسبب أهداف ميسي ورونالدو الأوروبية

وأضاف: "أن أقول أنني عانيت من التأقلم على طريقة ميسي سيكون ذلك أمر غريب، فالعمل معه سهل للغاية، ومن الواضح أن ذلك النوع من اللاعبين يكون من السهل التعامل مع وجوده لأي مدرب".

وأردف عن فترته مع الفريق: "المنهجية في برشلونة مختلفة عن أي فريق آخر، وكمدرب يجب أن تحدد طريقتك وتحسنها لتناسب العناصر التي تملكها في كل فريق تدربه".

وأنهى تصريحاته: "الأمر في برشلونة كان في غاية الوضوح، هناك شخصية وأجواء تحدد طريقة اللعب، والأمر لم يكن صعبًا بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن فالفيردي كان قد حقق بطولتي دوري إسباني وبطولة كأس مع برشلونة خلال عامين ونصف أمضاهم في صفوف الفريق الكتالوني.