فالفيردي: نقطة ثمينة لبرشلونة ولا تعليق على مزاعم راموس

مدرب برشلونة سعيد بالتعادل مع الريال

أعرب مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي عن رضاه التام، على أداء فريقه والنتيجة التي خرج بها أمام ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الأرض، التي احتضنها ملعب "كامب نو" في آخر ساعات الأربعاء، وانتهت بدون أهداف.

وقال المدرب الباسكي لشبكة (بي إن) القطرية بعد المباراة "أعتقد أنها كانت نقطة بمجهود كبير من الطرفين، وأمام خصم قوي، سيطروا على المباراة في بعض الفترات وكانت لديهم فرص، ونحن أيضًا أتيحت لنا فرص، لكن في نهاية المطاف لم يحصل أي من فريق على النقاط الثلاث، وحتى الآن نحن متساويين".

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وعن سيطرة الريال، قال "نعم هم سيطروا أكثر منا، كانوا يضغطون علينا عاليًا وكانت لدينا صعوبات في الخروج بالكرة من الخلف، وأيضًا في بعض الأحيان عندما كنا نتخطى منتصف الملعب، كنا نشكل خطورة عليهم وكانت لدينا فرص محققة"

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وأضاف "كانوا يعرفون كيف يخرجون بالأظهرة، وكانت لديهم تسديدات من خارج المنطقة".

وسُئل عن سبب جلوس مهندس الوسط سيرجيو بوسكيتس، فقال "إيفان راكيتيتش يُجيد اللعب في هذا المركز، وبوسكيتس كان يعاني من بعض الحمى، وفضلنا أن نبدأ براكيتيتش، وإذا احتجنا إلى بوسكيتس كنا سنقحمه".

وتابع "لدينا عمل كبير سنقوم به، كان بإمكاننا أن نحقق شيئًا، لكن في بعض الأحيان مواقف واحد ضد واحد تبدو صعبة".

من جهة أخرى، سُئل عما قاله سيرخيو راموس بتغاضي الحكم عن احتساب ركلتي جزاء لرفاييل فاران، فأجاب "لا أدري .. ليس لدي أي علم، لا أدري فعلاً عما يتحدثون، أمام ريال سوسييداد لم تحتسب لنا ركلة جزاء، وفي كل ركلة ركنية تحدث احتكاكات بين اللاعبين، وليس عملي مراقبة ما إذا كانت هناك ركلة جزاء أم لا".