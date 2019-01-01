فالفيردي: نستطيع اللعب بدون ميسي ولا علاقة لي بلاوتارو مارتينيز

أبرز ما قاله إرنستو فالفيردي قبل مواجهة إنتر وبرشلونة

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة إن اللعب بدون ليونيل ميسي لا يعني فقدان حظوظ الفريق في الفوز رغم القيمة الكبرى التي يضيفها النجم الأرجنتيني.

وأعلن برشلونة غياب كل من ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو عن القائمة المستدعاة لمواجهة إنتر مساء الغد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحول المباراة واللاعبين الذين سيشاركون فيها أكد إرنستو فالفيردي أن الفريق سيلعب من أجل الفوز بغض النظر عن حسابات التأهل وعن غياب أي لاعب.

وأضاف: "ليونيل ميسي هو الأفضل ولكن غيابه لا يعني أن الفريق سيبدو سيئًا، في الموسم الماضي لعبنا في سان سيرو هنا أمام إنتر بدونه وقدمنا مباراة كبيرة كما قدمنا عدد من المباريات المميزة دون مشاركته، نحن نعمل كفريق"

وتابع: "بالنسبة لبيكيه وروبيرتو فضلنا إراحتهم لأنهم يعانون من حمل بدني زائد، أنسو فاتي من المحتمل أن يشارك ولكننا ننتظر من أجل تقييم حالته البدنية"

وأردف: "بالنسبة لأرثر ميلو أيضًا يحتاج إلى تقييم حالته البدنية حتى نتأكد من مشاركته، أما في حراسة المرمى فسيلعب نيتو بدلًا من تير شتيجن، لقد قدم الحارس البرازيلي عملًا رائعًا ويستحق الحصول على فرصة"

وحول لاوتارو مارتينيز قال: "هو لاعب مميز ويشكل ثنائية مميزة مع لوكاكو في هجوم إنتر، ولكنني لا أعرف شيئًا عنه ولا أحب الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى"

وأكد: "لا أعرف هل تقابلت إدارة برشلونة مع نظيرتها في إنتر أم لا، هذه الأشياء ليست من اختصاصاتي ولا علاقة لها بدوري كمدرب هنا"

ووضح: "أقدر لاوتارو مارتينيز كلاعب لإنتر وسأتعامل معه كأحد مصادر الخطورة للفريق الخصم، هو منافس مميز، تمامًا كما ينظر كونتي لميسي"

وحول مشاركة جريزمان ودي يونج قال: "أنت تسأل من أجل أن أعطيك التشكيل الأساسي لمباراة الغد ولكنني لم أفعل ذلك حتى تحت الضغوطات"

وحول صفقات الشتاء واحتمالية انتقال أرتورو فيدال إلى إنتر قال: "لا أعرف شيئًا عن ذلك وسوق الانتقالات الشتوية لم يبدأ بعد حتى نتحدث عن مثل هذه الأمور"

وفيما يخص إنتر قال: "لقد غيروا المدرب وبعض اللاعبين ولكن الروح متشابهة والإصرار هو ذاته، هو فريق كبير ومواجهته صعبة للغاية"

وأفاد: "هم سيلعبون مباراة مصيرية من أجل الفوز والتأهل، علينا أن نثبت قدرتنا على الفوز هنا إذ أنه لم يتحقق من قبل، أكرر لا علاقة للتأهل بالرغبة في الانتصار"

يذكر أن برشلونة قد حسم صدارة المجموعة لصالحه منذ فوزه على بوروسيا دورتموند في المباراة الماضية، بينما تستمر المنافسة بين إنتر والفريق الألماني على البطاقة الثانية للمجموعة.