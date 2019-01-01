فالفيردي: ميسي كان جاهزًا بنسبة 100%
محمد عماد فيسبوك تويتر
أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان جاهزًا للمشاركة في مباراة أتليتك بيلباو بنسبة 100% والتي استضافها ملعب سان ماميس وانتهت بالتعادل السلبي.
وكانت الشكوك تحيط حول مشاركة ميسي أمام أسود الباسك بسبب معاناته من إصابة بالفخذ وعدم تعافيه بشكل كامل.
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وقال فالفيردي في تصريحاته بعد المباراة: "لقد كانت مباراة عصيبة ولكننا لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، لقد ضغطوا علينا بعد ذلك".
كما أضاف مدرب البلوجرانا: "ميسي يتمتع بحالة جيدة، هو جاهز بنسبة 100%، لم يلعب وهو مصاب".
وأشاد فالفيردي بالحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن وقال: "لقد قام بأكثر من تصدي رائع".
يذكر أن المباراة المقبلة لفريق برشلونة في الليجا ستكون أمام بلد الوليد في يوم التاسع عشر من فبراير.