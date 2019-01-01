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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

فالفيردي: ميسي كان جاهزًا بنسبة 100%

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مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي يبرر قرار إقحام ميسي في المباراة

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان جاهزًا للمشاركة في مباراة أتليتك بيلباو بنسبة 100% والتي استضافها ملعب سان ماميس وانتهت بالتعادل السلبي.

وكانت الشكوك تحيط حول مشاركة ميسي أمام أسود الباسك بسبب معاناته من إصابة بالفخذ وعدم تعافيه بشكل كامل.

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وقال فالفيردي في تصريحاته بعد المباراة: "لقد كانت مباراة عصيبة ولكننا لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، لقد ضغطوا علينا بعد ذلك".

كما أضاف مدرب البلوجرانا: "ميسي يتمتع بحالة جيدة، هو جاهز بنسبة 100%، لم يلعب وهو مصاب".

وأشاد فالفيردي بالحارس الألماني مارك أندريه تيرشتيجن وقال: "لقد قام بأكثر من تصدي رائع".

يذكر أن المباراة المقبلة لفريق برشلونة في الليجا ستكون أمام بلد الوليد في يوم التاسع عشر من فبراير.

 

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