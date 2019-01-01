فالفيردي: ميسي سيساعد جريزمان على الانسجام

مدرب برشلونة واثق في قوة ميسي وسواريز وانسجام جريزمان ويتحدث عن ديمبيلي

نجح نادي برشلونة حسم تأهله للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث تمكن العملاق الكتالوني من الفوزعلى ضيفه بوروسيا دورتموند بالجولة الخاسمة من دور المجموعات بنتيجة 3-1 على ملعب كامب نو.

ومن جانب الفريق الألماني فقد أصبح في موقف صعب بعض الشيء حيث أن حسم التأهل للدور المقبل سيكون في الجولة الأخيرة بعدما تمكن إنتر من الفوز بنتيجة 3-1 اليوم أيضًا.

وحول ما قاله المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بعد المباراة: "ميسي وسواريز يلعبان سويًا منذ سنوات وهذا ما جعل التناغم بينهما رائع في أرض الملعب، ميسي أيضًا سيحاول مساعدة جريزمان من أجل التناغم مع الفريق أكثر".

وتابع: "أعلم أن إصابة ديمبلي في أوتار الركبة ولكن لست واثقًا هل هي ذات الإصابة القديمة التي يعاني منها أم لا، هذا أمر محزن للغاية وخبر سيء لأنها ليست المرة الأولى له، لقد كان يتدرب بشكل رائع، سنحاول أن نساعده من أجل تخطي ذلك".

يذكر أن النجم الفرنسي الشاب قد تعرض لإصابة في الشوط الأول ولذلك دخل جريزمان بدلًا منه.