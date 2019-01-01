فالفيردي: ميسي قد يغيب عن انطلاق الليجا

ميسي لم يلعب الوديات الأخيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف مدرب برشلونة إيرنستو فالفيردي عن احتمالية غياب قائد الفريق ونجمه ليونيل ميسي عن افتتاح لقاءات الدوري الإسباني بداعي الإصابة.

وغاب ميسي عن وديتي برشلونة أمام نابولي في الولايات المتحدة، الأولى فاز بها الفريق 2-1، ثم الثانية فجر الأحد برباعية نظيفة.

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وقال فالفيردي بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "هو في مرحلة التعافي ولا أعرف إذا كان قادراً على اللحاق ببداية الليجا، أعتقد الأمر يبدو صعباً".

وحول المباراة: "الهدافون نحكم عليهم بالفرص التي يتحصلون عليها والأهداف، من الجيد أن يحظى جريزمان وسواريز بعلاقة جيدة مع الأهداف".

وواصل: "جريزمان حظى بفرص وسعيد أن أنه وجميع المهاجمون سجلوا، هذا أمر إيجابي".

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وشهدت المباراة تسجيل جريزمان هدفاً ولويس سواريز ثنائية، بالإضافة لهدف عبر عثمان ديمبيلي، ليكمل الرباعية.

ويفتتح برشلونة مشواره في الليجا بمواجهة أتلتيك بلباو بالسادس عشر من الشهر الجاري.