فالفيردي : ميسي أكثر من مجرد لاعب وأومتيتي قد يعود قريباً

المدرب الإسباني يتحدث قبل المواجهة القادمة بين برشلونة وإشبيليه في إياب دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن اقتراب لاعب الفريق دينيس سواريز من الانتقال لأرسنال.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت توصل برشلونة لاتفاق مع غريمه اللندني بضم سواريز حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، مع تجديد اللاعب لعقده مع برسا لموسم إضافي.

وقبل مواجهة إشبيليه في إياب دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا، تحدث فالفيردي عن آخر أخبار فريقه.

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وقال فالفيردي بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"دينيس قرر الخروج إلى أرسنال على سبيل الإعارة، أتمنى له التوفيق، لعب معنا بكل تفاني وإخلاص".

وأضاف:"الأمر ليس رسمياً حتى الآن لذلك علينا الانتظار".

وأما عن سيميدو:"يأخذ خطوات هامة تدريجياً من نواحي عديدة، هو لاعب سريع ولا يحب التراخي، لعب على اليسار وتألق ويتطور بسرعة".

راكيتيتش:"لاعب مهم للغاية وأظهر ذلك طوال السنوات الماضية والآن هو أساسي بالنسبة لنا بدون أي شك".

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( 🎥 : IG\realmadrid) pic.twitter.com/8VPIc5aIAh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019

وعن ميسي:"ليس مجرد لاعب كرة قدم، يجب علي إدارة المواهب في الملعب، وبالنسبة لميسي فهو تجاوز كونه مجرد لاعب".

عودة أومتيتي:"نأمل أن يكون معنا في أقرب وقت ممكن، الأسبوع القادم سيخضع للمزيد من الاختبارات".

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مواجهة إشبيليه:"ربما قمنا بتحسين دفاعنا كثيراً، ولكن إشبيليه فريق مميز بإحراز عدد كبير من الأهداف، سنحاول بقدر الإمكان التسجيل من أجل الفوز".

وتابع:"إذا لم يلعب ميسي سأضطر لإقناعه وإذا لعب فلن يكون هناك أي مجال للحديث".

التأهل للدور القادم:"نريد الاستمرار في كأس الملك، لذلك يجب أن نحصل على الدعم الكامل من الجماهير".

إمكانية لعب ركلات ترجيح:"نعم هناك احتمالية ونحن لدينا حراس جيدين وأيضا لاعبين قادرين على التسديد".

جدير بالذكر أن برشلونة خسر مباراة الذهاب على ملعب إشبيليه بهدفين نظيفين، ليصبح مطالباً بالفوز بفارق 3 أهداف على ارضه.