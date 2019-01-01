فالفيردي: موسم جديد نتطلع خلاله للفوز بكل شيء

فالفيردي يتحدث في انطلاقة موسم الكتلان..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة تطلعه للفوز بكل البطولات المتاحة في الموسم المقبل 2019-2020، وذلك قبل مباراة خوان جامبر الودية السنوية.

وقال فالفيردي:"لقد جئنا من موسم فزنا فيه وخسرنا، نريد الفوز دائماً، لم نتمكن ولم نعرف كيف نفعل ذلك".

وأضاف:"نبدأ عاماً جديداً وسنتقاتل لنتمكن في مايو المقبل من الفوز بالمسابقات الأربع التي ننافس عليها".

وأوضح:"لا يمكننا تحقيق ذلك إلا بمساعدة موهبة هؤلاء اللاعبين".

وحظي فرنكي دي يونج لاعب الفريق الجديد بتصفيق حاد من الجماهير، كذلك أنتوان جريزمان الوافد من أتلتيكو مدريد.

يذكر أن برشلونة فاز بالليجا وخسر نهائي الكأس أمام فالنسيا 2-1 فيما خرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تقدمه ذهاباً بثلاثية نظيفة على ليفربول، حيث خسر برباعية نظيفة في الإياب.