فالفيردي: لست نادما على عدم استدعاء ميسي أمام إشبيلية

برشلونة مرة أخرى يسقط دون ميسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أنه ليس نادماً لعدم استدعاء نجمه ليونيل ميسيي للمواجهة أمام إشبيلية التي خسرها مساء الأربعاء.

وسقط برشلونة مرة أخرى في غياب ميسي، وهذه المرة بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيريدي للإعلام بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لست نادماً، هذا ما كان يجب فعله، عندما تفوز أنت محق، وعندما تخسر أنت خاطيء".

وأضاف: "رأيت أن من الأفضل إراحته، وعندما تغير تشكيلتك يكون هناك مخاطرة، سنرى إذا ما كان سيلعب في العودة".

أنت الرئيس! 🕴️



طُلب منك أن تتعاقد مع حارس مرمى... وعليك أن تختار اسمًا واحدًا فقط من بين هولاء✍️



فمن ستختار 🤔 pic.twitter.com/HVYFWN7T8x — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

وعلق فالفيردي على تعاقد الفريق مع فرينكي دي يونج من أياكس: "إضافة مهمة، ونجاحه سيكون من نجاح النادي ككل، لاعب بجودة عالية وتعاقد للمستقبل".

وتعاقد برشلونة مع دي يونج من أياكس مقابل 75 مليون يورو وحوافز إضافية، وسينضم للفريق بداية من يوليو المقبل.

ويلعب برشلونة الأحد المقبل مع جيرونا بالليجا، وبعدها بثلاثة أيام يخوض لقاء العودة أمام إشبيلية بملعب "كامب نو".