فالفيردي: لا تعاقدات في يناير

أبرز ما جاء في مؤتمر مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي قبل مواجهة ألافيش

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة إن سوق الانتقالات الشتوية لن يشهد أي تعاقدات بالنسبة للفريق الكالتوني مؤكدًا أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

وتحدث فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ديبورتيفو ألافيش والتي ستقام مساء الغد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وحول ذلك، قال إرنستو فالفيردي إن الفريق مستعد تمامًا للمواجهة المقبلة والتي سيدخلها من أجل الفوز، مؤكدًا طي صحفة الكلاسيكو تمامًا.

وأضاف: "كرة القدم مثل الحياة، كلاهما يحمل الفوز والخسارة ولا أحد يفوز دائمًا أو يخسر دائمًا، ستكون هناك لحظات صعود وهبوط دائمًا"

وتابع: "سيرجيو بوسكيتس تدرب بشكل طبيعي اليوم ومن الممكن أن يشارك في مواجهة الغد بشكل أساسي، هو لا يعاني من أي إصابة وتعافى تمامًا مما أبعده عن الكلاسيكو"

وأردف: "نحن دائمًا ما نظهر بشكل جيد ولكن هناك العديد من الأشياء التي نود تحسينها مع الوقت، الجماهير متطلبة وتريدك أن تكون الأفضل دائمًا وهذا نتفهمه هنا في برشلونة"

وحول تقنية الفيديو قال فالفيردي: "المشكلة ليست مرتبطة بتطبيق التكنولوجيا بقدر كونها مرتبطة بكرة القدم ذاتها، ستظل الأخطاء وسيستمر الجدل أيضًا"

وأكد: "في أسبوع يتحدثون عن التقنية ويشيدون بها ثم يشتكون منها في الأسبوع الذي يليه، هذه المعادلة ستستمر وأعتقد أننا لن ننتهي منها في الموسم المقبل حتى"

وأكمل: "الأزمة أن الجميع ينسى أن صافرة الحكم هي من تحدد القرار النهائي وأن تقنية الفيديو ليست سوى وسيلة مساعدة ولا تستطيع أن تتخذ هي القرار"

وحول سوق الانتقالات الشتوية قال فالفيردي إن الفريق لا يحتاج إلى الدخول في الميركاتو حيث يمتلك مجموعة من اللاعبين كافية ولا يحتاج إلى إضافة المزيد.

وجاءت قائمة برشلونة بلا مفاجآت، حيث ضمت كل من تير شتيجين ونيتو وجيرارد بيكيه وكليومون لونجليه ونيلسون سيميدو وتوديبو وموسى واجيه وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي.

وجاء أيضًا في وسط الملعب كل من سيرجيو بوسكيتس العائد من جديد وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وفرينكي دي يونج وكارليس ألينيا وجونيور وسيرجي روبيرتو.

شكوك حول ظهور فاتي مع برشلونة أمام ألافيس

في الأمام جاء كارلوس بيريز وليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان، لتأتي القائمة كما كان متوقعًا وبدون أي إضافات جديدة.