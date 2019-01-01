فالفيردي عن طرد ديمبيليه: لا أعرف ما قاله ولكنه لم يكن طويلاً!

فالفيردي غير سعيد بحالتي الطرد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة سعادته بالفوز على إشبيلية برباعية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإسباني.

وقال فالفيردي عقب المباراة:"لقد كانت مباراة معقدة وهامة بالنسبة لنا، نتيجة الشوط الأول كانت كبيرة بالنظر لطبيعته، لقد تهاونوا كثيراً حيث كان لديهم عدة فرص".

وأضاف:"لقد خططوا لمباراة ضغط وتركوا المساحات، وكان لدينا النجاحة وهو مفتاح المباراة".

وعن تعرض برشلونة لطرد رونالد أروخو والذي تلاه طرد عثمان ديمبيليه للاعتراض، لم يكن فالفيردي معجباً بتلك القرارات.

وأوضح المدرب:"هذه طريقة الحكم في تقييم المخالفات وتلك الأشياء. طرد أروخو والذي كان يخوض مباراته الأولى، لا أعتقد أن الأمر يصل لتلك الدرجة. ديمبيليه هو لغز".

وتابع:"لا أعرف ماذا قال للحكم ولكني لا أعتقد أنها كانت جملة طويلة".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في الليجا حالياً بـ16 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد.