فالفيردي عن راكيتيتش: لقد لعبنا مباراة حيدة بهذا التشكيل فلماذا نغيره؟

مدرب البلوجرانا يتحدث عقب المباراة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة عدم رضاه عن أداء فريقه خصوصاً في الشوط الأول لمباراة أوساسونا التي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال فالفيردي:"لم نكن جيدين، لقد تقدموا علينا ولم نستطع الوصول للمنطقة. كان لدينا بعض الفرص، ولكن لم نستطع خلف الخطورة في الأمتار الأخيرة".

وأضاف:"في الشوط الثاني سيطرنا أكثر على المباراة ونجحنا في العودة، ولكن أتت تلك اللعبة السخيفة التي أنتجت ركلة الجزاء، لا يمكننا السماح للمباريات بالهروب، يجب أن نستقر بشكل أفضل في الملعب ونواصل الهجوم".

وأوضح:"لقد لعب أوساسونا كما توقعت، نحن نلعب كيف يلعبون وماذا يحدث حين نأتي إلى هنا، كيف يمكنهم امتصاص الضغط والخروج منه".

أما عن خروج إيفان راكيتيتش وشائعات رحيله قال:"ما الذي تريدون مني قوله؟ لقد لعبنا مباراة جيدة قبل ذلك بهذا التشكيل وكررناه، لدي الكثير من اللاعبين لأختار من بينهم. لا أفعل ذلك بناء على سوق الانتقالات، حين أكون في مباراة أنظر لمن أملك فقط".

يذكر أن برشلونة جمع 4 نقاط حتى الآن، بفوز على ريال بيتيس وخسارة أمام أتلتيك بلباو وتعادل الليلة.