فالفيردي: زيدان السبب في تطوري، ولن أتوقف عن الركض

فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد يتحدث عن تأثير زين الدين زيدان عليه، وقدراته البدنية الكبيرة.

أعرب فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد عن سعادته بما يقدمه من مستويات في الفترة الأخيرة رفقة النادي الملكي سواء في ختام الموسم الماضي أو بداية الموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب ضمن حوار نقلته صحيفة "آس" على لسانه، وأشاد خلاله بالمدير الفني للملكي زين الدين زيدان والذي أكد أنه السبب في تطور مستواه.

وقال فالفيردي: "زيدان يشجعني على الدخول لمنطقة الجزاء لأنني أملك المقومات البدنية للقيام بذلك، وأحاول الاستماع لما يقوله لأن ذلك لمصلحتي، ويجب أن أتغير للشكل الذي يريده حتى أستمر في التطور".

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وأضاف عن ركضه باستمرار: "هذا يعد جزءًا من عملي كلاعب وسط ملعب، يجب أن أقدم كل ما لدي في الملعب، ودوري أن أركض قدر الإمكان ورغبتي هي الركض حتى لا أستطيع القيام بذلك، سأستمر في هذا حتى أشعر بالإرهاق، ولو نجحت في التسجيل فذلك أفضل".

وأكمل عن نسبة تمريراته الصحيحة: "أحاول أن أصلح من ذلك الأمر بمرور الوقت خلال مسيرتي، فالركض وحده لن يكفي، كذلك تسجيل الأهداف يمنحني شعورًا خاصًا".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن لقاء ريال بيتيس الأخير: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية، وواجهنا فريقًا يملك إمكانيات رائعة ويقدمون مستويات مذهلة، لكن علينا أن نضع تركيزنا على لقاء الأربعاء ضد بلد الوليد".

جدير بالذكر أن فالفيردي كان قد سجل هدفه الأول هذا الموسم في مواجهة ريال بيتيس التي انتهت لصالح الملكي بثلاثة أهداف لهدفين.