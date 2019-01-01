فالفيردي بعد التجديد: الفوز هو شرط الاستمرار

المدرب ينفي وجود أي مشاكل داخلية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة وجود أي مشاكل بينه وبين أي من عناصر النادي بعد الإعلان عن تجديد تعاقده اليوم.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي:"ليس لدي أي مشكلة مع أي شخص، الناس هنا يحترمون عملي للغاية".

وأضاف:"نوايا النادي والمدربين فيما يخص العقود دائماً تتعلق بالأفضل، وفي النهاية أنتم تعرفون كيف تسير كرة القدم، كل شيء يتعلق بالنتائج، الفكرة هنا هي ثقتهم بقدرتك على تحقيقها".

وأوضح:"ما إذا كنت سأستمر إذا لم أفز بالألقاب؟ حين يحدث ذلك، إن حدث، سنتحدث عنه".

وتابع:"حين تتحدث عن المدة الزمنية، الأمر يتعلق بأنك حققت شيئاً جيداً أو من المنتظر أن تحقق شيئاً. إذا وصلنا لنهاية تلك الأعوام الأربعة فهذا معناه أننا مجبرون على الفوز".

يذكر أن برشلونة يلاقي ريال مدريد في السابع والعشرين من فبراير الجاري في إياب نصف نهائي كأس الملك، بعد مواجهته مع ليون في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.