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فالفيردي: برشلونة لا يمكن أن يُشرك لاعبين من الدرجة الثالثة

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برشلونة دعم صفوفه بجيسون موريو

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

شرح إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، الأسباب التي دفعت الفريق للتعاقد مع المدافع جيسون موريو من صفوف فالنسيا في الأيام الماضية.

وضم برشلونة موريو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يتيح له ضمه نهائياً مقابل 25 مليون يورو.

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وقال فالفيردي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة سيلتا فيجو: "لا يمكن أن يتكون الفريق بالكامل من لاعبي الفريق الثاني فقط لنسعد الجماهير".

وأضاف: "يجب أن نكون فريق تنافسي، الفريق الأول يحتاج أربعة قلوب دفاع، هناك كومي، كوينكا، ومينجويزا، لكن لا يمكن المخاطرة أن تلعب بقلبي دفاع من الدرجة الثالثة".

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وواصل فالفيردي: "فكرة النادي كانت التعاقد مع لاعب على سبيل الإعارة يعرف الدوري وجاهز للعب مباشرة وليس مكلفاً، أشياء توفرت كلها في موريو".

وختم: "لو امتلكنا 100 مليون لاختلف الوضع، ولكن نحن سعداء بمورينو ونأمل في الأفضل، نعرف أنه لم يكن يلعب في فالنسيا، ولو كان ما تمكنا من الحصول عليه".

وسبق لموريو اللعب مع إنتر بالدوري الإيطالي وقبلها مع غرناطة في الليجا الإسبانية.

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