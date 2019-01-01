فالفيردي يعلق على انتقال نيمار إلى ريال مدريد

نيمار بين قطبي الكرة الإسبانية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق مدرب برشلونة إيرنستو فالفيردي على الانتقال المحتمل للبرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

نيمار ارتبط طوال الصيف بالرحيل إلى برشلونة، ولكن في الساعات الأخيرة زاد الحديث عن عرض من النادي الملكي.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي للقاء فريقه أمام نابولي: "الآن الحديث عن مدريد، سنرى ما سيحدث غداً، قبل سنتين كنت هنا وجاوبت عن نفس الأسئلة".

وأضاف: "يبدو أن نيمار يطاردني، لا يوجد شيء لنقوله عن لاعبي الفرق الأخرى، أنتم تكررون نفس الأسئلة".

وتحول فالفيردي للحديث عن برازيلي آخر: "كوتينيو لاعب معنا، لا أعرف ما سيحدث، لم يلعب ولكن ذلك ضمن الخطة، سنحاول السبت إعطائه بعض الدقائق".

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وواصل: "مثله مثل فيدال وأرتور سيدخلون في الفريق بالتدريج، هو معنا وأعتقد أنه مستمر معنا، دائماً هناك حديث كثير في الانتقالات".

وعن المباراة: "جريزمان قدم شوطاً أولاً مميزاً ولكن افتقد للنهج، وسيلعب مجدداً يوم السبت".

برشلونة كان قد انتصر على نابولي بهدفين مقابل واحد فجر الخميس ودياً، وسيتكرر اللقاء السبت المقبل.