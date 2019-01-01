فالفيردي: من المؤسف تكرار سيناريو روما..ولا توجد أعذار للهزيمة

مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي يعرب عن إحباطه عقب الإخفاق في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن إحباطه من الخسارة أمام ليفربول برباعية دون رد، وإخفاقه في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز في الذهاب بثلاثية دون رد.

وقال مدرب برشلونة في تصريحاته عقب المباراة: "لا توجد أي أعذار لهذه الخسارة، من المؤسف الخروج بنفس الطريقة التي خرجنا بها أمام روما بنفس السيناريو العام الماضي، تلقينا هدفًا مبكرًا وأهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول، إحرازهم للهدف الثاني والثالث في دقيقتين فقط حطم معنوياتنا".

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كما أضاف مدرب البلوجرانا: "علينا أن نهنئهم، كان علينا أن نكون أكثر تركيزًا، ولكنا واجهنا ضغطًا كبيرًا وحاولنا المخاطرة وتغيير الخطة ولكن دون جدوى، لقد عاقبونا بالهجمات المرتدة في ظل عدم تقديمنا لأي خطورة على مرماهم، كانوا الأفضل واستطاعوا إخراج اللاعبين من تركيزهم، كما أن الهدف الرابع كان مفاجئًا للجميع".

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي فاز بها برشلونة بدوري أبطال أوروبا كانت عام 2015.