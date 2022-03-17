فالفيردي: القيم التي تعلمتها في مدريد تحرمني من اللعب لبرشلونة!

أوضح فيدي فالفيردي أنه لن ينضم إلى فريق برشلونة أبدًا بسبب القيم التي تعلمها في نادي ريال مدريد واحترامًا لمشجعيه.

وكان فالفيردي قد وقع مع الفريق الملكي في عام 2016، وجاء ذلك بعد قضاء موسم واحد في فريق الرديف لريال مدريد.

وتحدث لاعب الوسط الأوروجوياني عن احترامه لفريقه وتفضيله له عن البقية حتى برشلونة، وعن زملائه في خط الوسط، وحول مدربه السابق زين الدين زيدان.

ماذا قال فالفيردي؟

قال فالفيردي لـ "El Larguero": "ريال مدريد مميز، لقد غيروا حياتي".

وواصل: "لقد جئت من بينارول، لكن منذ وصولي إلى هنا علمت أنني كنت أرتدي قميص أفضل فريق في العالم، إنه ضغط ومسؤولية هائلتان، لكني أستمتع بهما".

وتابع: "احترامًا لريال مدريد، وللقيم التي قدموها لي، لن ألعب لبرشلونة، من أجل الشارة التي تمنحني الحياة والحب وللقيم التي أخذتها".

ماذا قال عن مبابي؟

واصل فالفيردي الإشادة بموهبة كيليان مبابي، حيث ناقش خروج باريس سان جيرمان على يد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف فالفيردي: "كان لدي مبابي كمنافس وبالنسبة لي فهو لاعب رائع".

وتابع: "إنه مشهد يستحق المشاهدة فهو شاب، لكنه في نفس الوقت يظهر الخبرة كما لو كان كبيرًا في السن، ولديه خصائص فريدة، إنه لاعب رائع وخصم لا يطاق".

وأردف: "كانت المباراة ضد باريس سان جيرمان فريدة من نوعها، إنها مباريات ستبقى معك مدى الحياة، فالدفاع عن هذه الشارة، والفوز والتأهل لهؤلاء المشجعين، إنه يوم تاريخي بالنسبة لي".

ماذا قال عن زملائه في خط وسط ريال مدريد؟

ورد على فالفيردي على سؤال يفترض أن اللاعب الأورجوياني ينتظر اعتزال مودريتش وكروس لكي يشارك بشكل أكبر، بأنه يستمتع بهم ويتعلم منهم الكثير.

حيث قال: "أنا أستمتع بمودريتش وكروس".

وواصل: "أكثر ما تعلمته من مودريتش هو الرغبة في الفوز ولأن يلعب كل مباراة، سواء كانت دوري أبطال أوروبا أو في الدوري أو كأس الملك، الأمر يتعلق دائمًا بالطموح".

وأضاف: "من كروس، كنت أشعر براحة البال التي يتمتع بها في كل مباراة، إنه ألماني في كل شيء".

وأستدرك: "أيضًا، عدوانية كاسيميرو، فإنها تعيدني إلى انعكاس أولئك الذين يأتون من أمريكا الجنوبية للقتال من أجل كل كرة كما لو كانت الأخيرة".

ماذا قال عن فترته مع مدربه السابق زين الدين زيدان؟

قال: "أحاول العمل على أكمل وجه كل يوم".

وواصل: "لقد تحسنت كثيرًا منذ وصولي إلى ريال مدريد وقد نضجت، ليس فقط كلاعب ولكن أيضًا كشخص في العديد من الأشياء التي لا نراها على أرض الملعب مثل الراحة والعمل النفسي".

واختتم: "هناك العديد من الأشياء التي جعلتني أنمو كلاعب كرة قدم، كان أفضل مستوى لي مع زيدان، عندما خضت سلسلة من المباريات دون إصابات وكنت متواجد عندما احتاجني الفريق".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة نادي برشلونة الأحد المقبل في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني.

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