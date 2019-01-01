فالفيردي: الحديث عن نيمار مرهق ودي يونج يحتاج للتأقلم

تعرف على تصريحات فالفيردي قبل مواجهة أوساسونا

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رفض إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، الحديث عن إمكانية التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان أو رحيل عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيش.

التقارير الصحفية تؤكد محاولات برشلونة حسم صفقة نيمار قبل غلق سوق الانتقالات.

وقال صاحب الـ 54 عامًا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة أوساسونا: "نيمار ليس لاعب في فريقي لأتحدث عنه وديمبيلي مصاب وهذا فقط ما أعرفه أما راكيتيش فلا يوجد أي مؤشر بأن مستقبله ليس معنا".

وأوضح: "راكي لم يلعب ضد ريال بيتيس وبوسكيتس ارتاح ضد بلباو، لدينا موسم طويل وكل لاعب سيحصل على فرصته".

وبعد كثرة الأسئلة حول سوق الانتقالات، علّق الباسكي: "بالنسبة للمدربين من الأفضل أن يغلق السوق قبل انطلاق الموسم حتى نهتم فقط بالمباريات. لا أود الحديث عن الصفقات وتركيزي فقط على مواجهة أوساسونا".

وأكد المدرب غياب ليونيل ميسي عن قائمة مباراة الجولة الثالثة من الليجا متمنيًا أن يكون جاهزًا تمامًا لمباراة فالنسيا بعد فترة التوقف الدولي.

وحول قرعة دوري أبطال أوروبا، أردف: "في العام الماضي واجهنا أيضًا منافسة قوية ولكننا تصدرنا المجموعة واستطعنا الفوز في 8 مباريات بالتشامبيونزليج. سوف نقدم أفضل ما لدينا ولا توجد مفاجأة بالنسبة لي".

وأشار المدرب إلى قدرة فرينكي دي يونج على التطور وتقديم الإضافة الهجومية مشيدًا بالمستوى الذي ظهر به أنطوان جريزمان ضد بيتيس.

وواصل: "خوان ميراندا يحتاج إلى التطور والحصول على فرصة أفضل. لقد كان معنا بديلًا الموسم الماضي وأعتقد لو لعب لفريق آخر دقائق أطول سوف يتطور".

ولم ينسى مدرب برشلونة تقديم التعازي للويس إنريكي بعد وفاة ابنته متمنيًا له الصبر والسلوان.

واختتم: "قضية نيمار مرهقة للغاية. لو أردت تحديد مدى الإرهاق بين 0 إلى 10 أعطيها 9.5".