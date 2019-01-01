فالفيردي: الجميع مسؤول عن الخروج أمام ليفربول ومستقبلي لن يحدد غدًا

إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة هادئًا حيال مستقبله مع الفريق ويؤكد أن الخسارة أمام ليفربول مسؤوليته هو واللاعبين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حمل إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة مسؤولية الخسارة أمام ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لنفسه ولنجوم فريقه.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة القادمة ضد فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا وقال فالفيردي: "لدينا مباراة كبيرة وهامة للغاية غدًا أمام فالنسيا، سنواجه فريقًا أنهى الموسم بشكل جيد ولم نستطع تحقيق الفوز عليهم بالدوري، لذلك سنرى ما الذي سيحدث غدًا".

ميسي: اللوم يقع علينا فقط وليس على فالفيردي وانتقاده أمر خاطئ لأنه قام بعمل رائع، وأنا مع استمراره في تدريب برشلونة الموسم القادم ⭕️ pic.twitter.com/We4LkHmyD4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

وأضاف: "نريد أن نحقق الثنائية، لو حققنا الفوز بالغد سيكون ذلك هو الكأس الخامس على التوالي، لا أعتقد أن فريقًا قد حقق ذلك من قبل، هذا اللقب هام ومميز بالنسبة لنا".

وأكمل عن مباراة ليفربول في دوري الأبطال: "الخسارة أمامهم كانت صعبة للغاية، لقد فكرت في العديد من الأمور منذ تلك المباراة، ووصلت لعدة استنتاجات".

وأردف: "ربما أشعر بالندم لأنني دفعت بعثمان ديمبلي أمام سيلتا فيجو، لن أقدم الأعذار، لقد أخطأت وأخطأ اللاعبين الجميع مسؤول عن تلك النتيجة".

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واختتم بالحديث عن مستقبل: "مستقبلي لن يتم تحديده في مباراة الغد، أحظى بدعم الإدارة واللاعبين، الأهم حاليًا الفوز غدًا".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خسر أمام ليفربول بأربعة أهداف نظيفة في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا وودع البطولة للموسم الرابع على التوالي.