فالفيردي: البعض يحكم على أداء الفريق من الدقائق الأخيرة للمباريات فقط

المدير الفني لنادي برشلونة لديه وجهة نظره حول الانتقادات التي تُوجه للفريق

يعتقد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة أن الكثير من الأشخاص ينظرون ويحكمون على أداء الفريق من الدقائق الأخيرة للمباراة ولا أحد ينظر للقاء بشكل كامل.

وانتقد تيرشتيجن حارس الفريق الكتالوني، أداء فريقه في مباراة سلافيا براج الأخيرة بدوري أبطال أوروبا بالرغم من الفوز بهدفين لهدف.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "عند نهاية المباريات فإن الجميع يخرج برأيه عما حدث في الملعب".

وتابع: "في النهاية يكون انطباع أغلب الأشخاص على الدقائق الأخيرة في المباراة، وليست على الـ 90 دقيقة".

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وواصل: "في الشوط الأول من مباراة سلافيا كانت لدينا فرصتان وهددناهم، لقد ضغطونا قليلاً وهذا كل ما في الأمر".

ويستعد برشلونة لمواجهة، بلد الوليد مساء غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي حول اللقاء: "فريقهم رائع للغاية لقد تطوروا بشكل ملحوظ وحققوا نتائج إيجابية، سيكون من الصعب التغلب عليهم".