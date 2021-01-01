فالدانو: عندما تنتهي تجديدات البرنابيو سيبدو أنفيلد كملعب تدريبات!

خورخي فالدانو أسطورة ريال مدريد يرد على تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

رد خورخي فالدانو أسطورة نادي ريال مدريد على يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، الذي كان قد هاجم فكرة اللعب على ملعب تدريبات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها فالدانو أن ملعب سانتياجو برنابيو بمجرد أن ينتهي التطوير القائم فيه سيبدو بجواره ملعب أنفيلد كملعب للتدريب.

وقال فالدانو: "الأمر الذي يجب أن نضعه في اعتبارنا هو أن ريال مدريد لا يلعب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو من أجل الحصول على أفضلية فيما يتعلق بالجانب الفني، فسانتياجو برنابيو يرهب المنافسين حتى وهو خاويًا من الجماهير، وريال مدريد يخسر من اللعب خارجه".

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وأضاف: "عندما ينتهي تطوير سانتياجو برنابيو سيبدو بجواره أنفيلد كملعب للتدريبات، لكن على الجميع أن يتأقلم مع الظروف الحالية".

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد أعرب عن غضبه من ضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي خسر عليه فريقه بثلاثية في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

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وأردف عما يقدمه برشلونة تحت قيادة رونالد كومان: "لقد كان خيارًا جيدًا للغاية أن يأتي كومان لبرشلونة، بعض الأحيان يصعُب الإشادة بالخصم، لكن حصوله عليها أمر منطقي".

جدير بالذكر أن لقاء الكلاسيكو اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة يدخله الفريق العاصمي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، خلف برشلونة صاحب المركز الثاني بنقطتين.