فالدانو: هناك شيء ما خاطئ يحدث مع إيسكو

خورخي فالدانو يتحدث حوال المعاملة التي يتلقاها إيسكو في ريال مدريد مؤخرًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث خورخي فالدانو مدرب ريال مدريد السابق حول الحالة التي يعيشها الفريق الملكي في الوقت الحالي، كما ألقى الضوء بشكل خاص على نجم الفريق فراشيسكو إيسكو. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري قد استبعد إيسكو من مواجهة ريال مدريد أمام ريال بيتيس، في الوقت الذي دفع فيه بلاعبين شباب أمثال فينيسيوس وإبراهيم دياز وفالفيردي.

وحول ذلك، دارت الكثيرمن الأحاديث حول نفاذ صبر سولاري على لاعب الوسط الإسباني، واقتراب الأخير من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وفي غضون ذلك، قال خورخي فالدانو إنه ثمة شيء غير مفهوم يحدث مع إيسكو، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يكن سيئًا بهذا الشكل الذي يستحق عليه العقاب.

وأضاف فالدانو: "طالما كان إيسكو لاعبًا مفيدًا لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، الجميع يمر بفترات فراغ وهبوط في المستوى، وإيسكو يحتاج إلى الوقوف مع النفس قليلًا، ولكن على ريال مدريد ألا يخسر لاعبًا مثله"

يذكر أن الأخبار في الوقت الراهن أصبحت تتحدث عن صفقة تبادلية منتظرة بين ريال مدريد ويوفنتوس، تلك التي سينتقل على إثرها إيسكو إلى اليوفي، وديبالا إلى الميرينجي.

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