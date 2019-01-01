فافر: نعرف إنتر ميلان جيدًا، وسانشو سيتواجد في المباراة

تصريحات مهمة من فافر قبل مباراة الإنتر..

أكد لوسيان فافر المدير الفني لبوروسيا دورتموند أنه يعرف إنتر ميلان وطريقة لعبهم جيدًا، مشيرًا في الوقت نفسه أنه من المبكر الحديث عن حظوظ كل فريق في الصعود لدور الـ١٦ من عدمه.

ويستضيف النيراتزوي أسود الفيستفاليا على ملعب جيوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويدخل دورتموند هذه المباراة وهو في الصدارة برصيد ٤ نقاط بفارق الأهداف عن برشلونة، بينما لدى الإنتر نقطة واحدة بالتساوي مع سلافيا براج.

فافر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة تحدث قائلًا "أتفق مع أنطونيو كونتي أنه من المبكر الحديث عن التأهل، نحن في المراحل الأولى وكل شيء وارد الحدوث."

"لا يزال أمامنا أربع مباريات ونريد الفوز فيهم، ولكن علينا أن نأخذ كل مباراة على حدا. نحن سنواجه فريقًا قويًا ولقد شاهدنا مباراته أمام ساسولو يوم الأحد.."

وتابع "أعرف الإنتر جيدًا، كونتي يلعب هذا الموسم بطريقة ٣\٥\٢ أو ٣\٤\١\٢، لديهم قدرة قوية على الدفاع وفعالية كبيرة في الهجوم، ولكن دعني أقول أن لكل فريق نقاط قوة وضعف."

ومن القضايا التي شغلت الأوساط الكروية الأوروبية في الآونة الأخيرة استبعاد جادون سانشو من مباراة دورتموند ومونشنجلادباخ بسبب تأخره في العودة من معسكر المنتخب الإنجليزي، إلى جانب فرض غرامة كبيرة عليه وصلت إلى ١٠٠ ألف يورو، المدرب السويسري أشار إلى أن الأمر انتهى وأن موهبة السيتي السابقة سوف تتواجد في مباراة الإنتر.

"علينا أن نركز على اللاعبين المتاحين أمامنا في المباراة وليس من للأسف لن يتواجدوا، بالنسبة إلى سانشو فالجميع يعرف ماذا حدث ولكنه معنا هنا اليوم."

يذكر أن دورتموند سوف يفتقد لخدمات نجمه الأول ماركو رويس بداعي الإصابة وكذلك هدافه باكو ألكاسير، إلى جانب عدم وضوح موقف الحارس الأساسي رومان بوركي حتى الآن.