فافر مستاء من الخسارة أمام توتنهام: من الصعب قبول النتيجة

بوروسيا دورتموند لديه فرصة التعويض

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعرب المدير الفني لوسيان فافر، عن استيائه من الخسارة الثقيلة التي تلقاها بوروسيا دورتموند أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا.

وسقط الفريق الألماني، على أرضية ملعب ويمبلي، بثلاثية نظيفة، تؤثر على أداءه في لقاء الإياب بألمانيا.

وعلق فافر على أداء لاعبي أسود الفيستفاليا: "لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، لكن الهدف الذي تلقيناه كسر كل شيء".

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وتابع: "بعد ذلك لعبنا بشكل سلبي، وكان من الصعب صناعة الفرص".

واختتم: "لكن بعد الشوط الأول، من الصعب قبول تلك النتيجة".

وسيكون أمام الفريق الألماني، فرصة التعويض على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك في الخامس من مارس المقبل.