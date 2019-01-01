فافر: إنتر كان أفضل وعلينا الفوز عليهم في المباراة القادمة

أبرز ما قاله لوسيان فافر عقب مواجهة إنتر وبوروسيا دورتموند

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال لوسيان فافر المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند إن إنتر لعب المباراة بشكل أفضل من فريقه الذي تأثر بالإصابات بشكل كبير. .

ونجح النيراتزوري في تحقيق انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا بانتصاره على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة، أعرب فافر عن أسفه مؤكدًا أن الفريق حاول مجاراة إنتر في ملعبه ولكنه لم يستطع، مؤكدًا على قوة إنتر الذي شاهده في أكثر من مباراة خاصة مواجهة يوفنتوس..

وأضاف: "الإصابات أثرت علينا كثيرًا، غياب ماركو رويس وباكو ألكاسير كان صعبًا بالنسبة لنا وأفقدنا الكثير من قوة الفريق في مباراة كنا فيها في حاجة لجميع لاعبينا"

وتابع: "في شوط المباراة الأول صنعنا فرصًا وكنا قريبين من التعادل خاصة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول ولكن الحظ لم يحالفنا، ظننت هدف إنتر تسللًا للوهلة الأولى ولكنه اتضح أنه ليس كذلك"

وأردف: "إذا أردنا التأهل فعلينا الفوز في المباراة المقبلة أمام إنتر في سيجنال أيدونا بارك، لا بديل عن الفوز، المنافسة على واحدة من بطاقتي التأهل يجبرنا على الفوز بهذه المباراة"

روني وشيرار ونجوم إنجليز سبقوا سترلينج للهاتريك الأوروبي

يذكر أن بوروسيا دورتموند بات في المركز الثالث على سلم الترتيب في المجموعة بفارق الأهداف عن إنتر الذي خطف منه المركز الثاني بفوزه عليه اليوم.