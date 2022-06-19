"فاشل ومثير للشفقة" .. سيدة أعمال سويدية تهاجم بيكيه بسبب نجلها

المشاكل تتواصل لنجم برشلونة

تعرض نجم برشلونة جيرارد بيكيه لمشكلة جديدة عقب انفصاله عن شاكيرا، وهذه المرة من طرف سيدة أعمال سويدية شنت عليه هجوماً حاداً بسبب نجلها.

ولا يعيش المدافع الكتالوني أفضل فتراته مؤخراً عقب الانفصال عن المطربة الكولومبية اللبنانية، وعدم وضوح مستقبله مع ناديه.

ماذا فعل بيكيه للسيدة السويدية أثار غضبها؟

نشرت كاترين زيتوميرسكا، سيدة أعمال سويدية مشهورة ببلادها، منشوراً على صفحتها على إنستجرام هاجمت فيه لاعب برشلونة بشدة.

وقالت السويدية: "اسمع أيها الفاشل، على الأغلب معظم الفتيات في الحفل يريدونك ولكن عندما رأيتك فكرت مباشرة في نجلي، كنت واضحة معك، أردت منك أن تلقي التحية عليه وقلت لا، لماذا، لأنك شخص يداعب الكرة؟ هذا أمر لا يبهرني بتاتاً".

وأكملت: "ما يحزنني الشهرة التي تحتل عقلك وتجعلك مثيراً للشفقة، أنت لست كل ذلك، أنت مجرد شخص يلعب بالكرة، أملك فتى عنده كرة أيضاً، ولكن الحياة لا تنسى وستعود لتجعلك تدفع الثمن".

Gerard Pique face rage of Swedish tv personality and influencer Katrin Zytomierska after denying her a greeting for her son 😂😂 pic.twitter.com/P4IJzQgy7Z — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) June 18, 2022

هل قام بيكيه بالرد على المنشور وتبرير موقفه؟

ولم يعلق بيكيه حتى الآن على منشور السيدة السويدية الذي لاقى تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل، إذ تعاطف البعض معها وطلبها، بينما سخر آخرون منها والإنجليزية الركيكة التي استخدمتها في كتابة منشورها.

وقامت كاترين صباح الأحد بمسح المنشور، بل وقامت أيضاً بتحويل حسابها ليكون خاصاً ولا يسمح لغير المتابعين لها برؤية محتوياته.

وشوهد بيكيه مؤخراً في عدة حفلات حتى الصباح الباكر منذ الأنباء عن انفصاله عن شاكيرا، وقيل إنه يعيش بمنزل بمفرده بعيداً عن صديقته السابقة وأولاده.

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