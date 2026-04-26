فاشل برشلونة وبديل رودري .. أن تكون نيكو جونزاليز في مانشستر سيتي!

يعرف عن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا الصراحة، الرجل الكتالوني لا يجامل لاعبيه كثيرًا، إلا إذا كانوا راحلين عن صفوفه كما فعل مؤخرًا مع برناردو سيلفا أو سابقًا مع سيرخيو أجويرو، ولكن في معترك الموسم يمكنك أن تميز متى كان بيب يقصد ما يقول أو لا، وهذا هو الحال مع نيكو جونزاليز عقب لقاء ساوثامبتون.

حسم متوسط الميدان المباراة لصالح ناديه في الدقائق الأخيرة بتسديدة صاروخية قطعت للسيتي تذكرة العبور لنهائي ويمبلي وكأس الاتحاد، وكان تعليق بيب على الهدف أفضل ملخص لحالة الإسباني الشاب في مانشستر: "لم أتوقع صراحة هذا الهدف منه، أتوقع هدفًا مماثلًا من لاعب جناح أو مهاجم! ولكن يستحقه، عاش موسمًا هائلًا ولكن يحتاج للثقة في نفسه وإمكانياته أكثر وعدم اللعب بحذر، هذه العقلية التي يجب أن يتمتع بها لاعب الارتكاز، ولكنه صغير وسيتعلم".

صاحب ال24 عامًا قد يظن البعض أنه أكبر من ذلك في العمر، والسبب خبراته المتعددة في الملاعب، حيث بدأ في برشلونة منذ 2013 كناشيء حتى المشاركة مع الفريق الأول في 2021 بفترة كان ينظر له على أنه موهبة صاعدة بقوة ومرشحة للانفجار مع النادي الكتالوني، وخليفة لسيرجيو بوسكيتس، ولكن أوضاع البلوجرانا الصعبة في فترة كورونا وما بعدها لم تساعده، ليرحل مُعارًا لفريق آخر يعاني في صورة فالنسيا، لتستمر معاناته هو شخصيًا وقدرته على إظهار موهبته.

الخطوة التي رسمت نقطة تحول في مسيرة نيكو كانت انتقاله إلى بورتو في 2023 مقابل فقط 8 مليون يورو، وهناك ابتعد عن ضغوط برشلونة ولقب "بوسكيتس القادم"، وبدأ في رسم مساره الخاص، حيث ساهم بتتويج العملاق البرتغالي بالكأس والسوبر، واستعاد صيته كأحد أفضل المواهب في وسط الميدان حول العالم، ليأتي كتالوني آخر لرصده في صورة بيب جوارديولا ويدفع 60 مليون يورو في 2025 لضمه.

انضم نيكو في اللحظة الأخيرة من ميركاتو شتاء الموسم الفائت إلى سيتي لسبب وحيد وهو تعويض الغائب رودري، حاول بيب تعويض نجمه بشتى الطرق بالمتاحين وفشل، ليقرر دخول سوق الانتقالات وضم بديل، ومن أفضل من لاعب تأسس في "لاماسيا" ويصنف ضمن الأبرز في هذا المركز؟ صفقة بدت منطقية ولكن أعادت اللاعب نفسه لخانة التهديد لأنه أولًا سيلعب تحت ضغط أنه خليفة رودري كما كان الحال مع برشلونة وبوسكيتس، وثانيًا لأنه يعلم أنه مهما تألق سيعود للدكة بمجرد تعافي صاحب الكرة الذهبية، وهو ما حدث بظبط.









لم يقدم نيكو مستويات مقنعة مع سيتي في 56 مباراة خلال عام تقريبًا بكل المسابقات، دائمًا تشعر وكأنه يلعب تحت ضغط أمر ما، يختار السهل والحل الأكثر أمانًا عكس رودري صاحب التمريرات التي تقطع خطوط الخصم وتربط بين لاعبي سيتي، ولذا كان الشعور دائمًا بأن نيكو مجرد نسخة رديئة من مواطنه، وأنها مسألة وقت ويعود للاحتياط وهو ما حدث بالفعل بمجرد تعافي رودري، بل وخرجت تقارير عن بيعه الصيف القادم.

لم يلعب نيكو في قمتي آرسنال الحاسمتين بالكاراباو والدوري إلا دقيقتين، وضد بيرنلي شارك في 25 دقيقة ولم يلعب أي دقيقة في 6 من أصل 7 مباريات أخيرة في البريميرليج قبل تلك اللقاءات والسبب حضور رودري، ولكن بمجرد إصابة الأخير عاد أساسيًا ضد ساوثامبتون وقدم عرضًا كان سيكون أشبه بكل مبارياته مع سيتي لولا ذلك الهدف الصاروخي الذي قد يكتب منحنى في مسيرته مع المواطنين.

سيغيب رودري على الأرجح في المتبقي من مباريات سيتي حتى نهاية الموسم، وهنا هي فرصة نيكو لإثبات نفسه، تلك التسديدة الصاروخية في شباك ساوثامبتون أثبتت أنه يملك الجرأة للخروج من مناطق الراحة، وعندما تكون محاطًا بنجوم من أمثال دوكو وهالاند وسيمينيو وبرناردو وأورايلي فيجب أن تحذو حذوهم وتملك الشجاعة لاستغلال فرصتك، فمن يعلم، قد يرحل رودري الصيف المقبل ولا تريد أن تكون بديلًا لبديله أو تجر أذيال الخيبة مجددًا نحو تجربة جديدة تطيل من سيرتك الذاتية المميزة ولكن تعنونها بشعار "الفرص الضائعة".