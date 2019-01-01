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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

فاسكيز يتلقى البطاقة الحمراء الأولى له مع ريال مدريد

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جناح ريال مدريد زاد آلام فريقه على سانتياجو بيرنابيو..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

سجل لوكاس فاسكيز رقماً سلبياً في مسيرته للمرة الأولى مع ريال مدريد، وذلك خلال مواجهة ريال سوسييداد الليلة.

 

جاء ذلك خلال مواجهة الأسبوع الثامن عشر لليجا على ملعب الملكي سانتياجو بيرنابيو، والتي انتهت بفوز سوسييداد بهدفين دون رد.

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وتعرض لوكاس للطرد في الدقيقة 61 بالإنذار الثاني، أثناء تأخر فريقه بهدف ويليان جوزيه من ركلة جزاء.

كان هذا هو الطرد الأول في مسيرته كلاعب بصفوف ريال مدريد، منذ انضمامه إليه في صيف 2015.

يذكر أن الخسارة أبقت ريال مدريد بـ20 نقطة في المركز الخامس، بفارق 7 نقاط مؤقتاً عن برشلونة المتصدر الذي يلاقي خيتافي الليلة.

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