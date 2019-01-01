فاسكيز يتلقى البطاقة الحمراء الأولى له مع ريال مدريد

جناح ريال مدريد زاد آلام فريقه على سانتياجو بيرنابيو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سجل لوكاس فاسكيز رقماً سلبياً في مسيرته للمرة الأولى مع ريال مدريد، وذلك خلال مواجهة ريال سوسييداد الليلة.

جاء ذلك خلال مواجهة الأسبوع الثامن عشر لليجا على ملعب الملكي سانتياجو بيرنابيو، والتي انتهت بفوز سوسييداد بهدفين دون رد. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وتعرض لوكاس للطرد في الدقيقة 61 بالإنذار الثاني، أثناء تأخر فريقه بهدف ويليان جوزيه من ركلة جزاء.

Lucas Vázquez has been sent off for the Real Madrid senior team for the first time. Things go from bad to worse for the hosts... pic.twitter.com/eymkuoMJRI — Squawka Football (@Squawka) January 6, 2019

كان هذا هو الطرد الأول في مسيرته كلاعب بصفوف ريال مدريد، منذ انضمامه إليه في صيف 2015.

يذكر أن الخسارة أبقت ريال مدريد بـ20 نقطة في المركز الخامس، بفارق 7 نقاط مؤقتاً عن برشلونة المتصدر الذي يلاقي خيتافي الليلة.