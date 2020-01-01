فاسكيز يُبلغ إدارة ريال مدريد بقراره النهائي بشأن العرض القطري

خطوة لم تكن متوقعة..

أبلغ لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، إدارة ناديه بقراره النهائي بشأن العرض القطري الذي قُدّم له في الأيام الماضية للانضمام إلى دوري النجوم.

وكانت تقارير من الصحف الإسبانية قد أشارت إلى أن فاسكيز قد تلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية القطرية وسط توقعات بأنه قد يقبل بأخذ هذه الخطوة في مسيرته.

لكن صحيفة "آس" في تقرير لها اليوم كشفت أن فاسكيز قد رفض العرض القطري واختار أن يبقى في ريال مدريد حتى نهاية عقده في صيف 2021.

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وبحسب التقرير فإن فاسكيز يحظى بقبول كبير داخل غرف خلع ملابس النادي الملكي لدرجة أن مدربه زين الدين زيدان وزملائه قد احتفلوا بقرار استمراره.

صاحب الـ29 عامًا يرى أن فرصه في المشاركة في الموسم المقبل تزداد بعد رحيل براهيم دياز واقتراب رحيل جاريث بيل، ليصبح هو البديل المقترح في مركز الجناح الأيمن لرودريجو وماركو أسينسيو.

هذا إلى جانب أن زيدان يُدرك قيمة فاسكيز المضافة التي تتمثل في إمكانية الاعتماد عليه بأكثر من مركز، فيمكنه أن يكون بديلًا لداني كارفخال أيضًا كظهير أيمن.

الأحلام هي الأخرى لا تزال تراود فاسكيز بأن يتمكن هذا الموسم من إقناع إدارة فلورنتينو بيريز بقدراته ويحصد عقدًا جديدًا يبقيه حتى الاعتزال في سانتياجو برنابيو.

الجدير بالذكر أن فاسكيز يمكنه التوقيع مجانًا أينما أراد في يناير المقبل، ويُدرك اللاعب ووكيله أنه سيجني أموالًا طائلة من الانتقال مجانًا إلى أي مكان مع مكافأة ضخمة سيتقاضاها حينها من الريال وكذلك ناديه الجديد.