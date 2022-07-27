فاسكيز عن خسارة الكلاسيكو: طموحنا الفوز بالأبطال وليس الوديات!

فاسكيز يعقد المقارنة بين طموح برشلونة وريال مدريد

تحدث الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد، لوكاس فاسكيز، عن سوق انتقالات برشلونة وتقوية صفوف النادي الكتالوني، كما تطرق أيضًا إلى تطلعات الملكي من الفترة الاستعدادية الحالية.

وكان برشلونة قد استطاع أن يفوز على ريال مدريد يوم الأحد الماضي في مباراة ودية لعبت بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن فترة الإعداد للموسم المقبل.

وتحدث فاسكيز بعد مباراة فريقه يوم أمس ضد "كلوب أمريكا" المكسيكي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

وعقد فاسكيز المقارنة بين طموحات برشلونة وريال مدريد، حيث يرى أن فريقه يلعب المباريات الودية فقط للاستعداد نحو البطولات الهامة وليس الفوز.

حيث قال لاعب ريال عن مواجهة برشلونة: "كل شخص لديه أهدافه، بالنسبة لنا، هذه المباريات تعمل على زيادة السرعة وهدفنا هو تحقيق العاشرة ثم الـ 13 والـ 14 والمتابعة".

وعن سوق برشلونة واصل: "لقد عزز برشلونة صفوفه بشكل جيد للغاية، لقد لعبوا مباراة جيدة، ووسعوا تشكيلة الفريق ولديهم لاعبين رائعين وسيتنافسون بالتأكيد".

وعن مواجهة أمريكا التي انتهت بالتعادل أضاف: "نشعر بمشاعر جيدة، من الأقل إلى الأكثر، وأعتقد أن الفريق قد أدى بشكل جيد".

وعن تفضيله للعب في مركز الجناح عن الظهير أردف: "نعم، أحب اللعب في هذا مركز، فاللعب كجناح في مدريد يتيح لي الحرية في أن أهاجم أيضًا، أنا مرتاح جدًا وسعيد جدًا للعب هناك".

واختتم حديثه حول زميله الفرنسي المرشح للحصول على جائزة الكرة الذهبية حيث استدرك: "بنزيما هو الأفضل في العالم ويظهر ذلك كل يوم".