فاز نادي توينتي مرة أخرى ويلاحق فينورد ونيك عن كثب

فاز نادي توينتي يوم الجمعة بنتيجة 2-1 على نادي فولندام في دوري الدرجة الأولى الهولندي. وبذلك يتساوى «التوكيرز» في عدد النقاط (53) مع فريق NEC الذي يحتل المركز الثالث، والذي سيواجه فريق فينورد صاحب المركز الثاني يوم الأحد. وهذه هي الفوز السادس لتوينتي في سبع مباريات.

سجل توينتي الهدف الأول في غضون دقيقتين. سدد سام لامرز الكرة برأسه من ركلة ركنية، ثم سجل رود نيجستاد، الذي انضم إلى الهجوم، هدفه الأول مع توينتي من مسافة قريبة. كان ذلك بداية حلمية للفريق المضيف ومهمة صعبة أمام فولندام.

نجا الضيوف من مأزق خطير عندما ارتطمت رأسية ريكي فان وولفسوينكل بالقائم. كان الأمر مسألة بقاء لفولندام في المرحلة الأولى، مع توينتي الذي ظهر بقوة وسعى لتسجيل الهدف الثاني بسرعة.

وجاء الهدف الثاني بعد مرور أكثر من نصف ساعة من اللعب في ملعب غرولش فيستي. قام لامرز، الذي أبدى نشاطاً كبيراً، بتمرير الكرة بشكل رائع إلى كريستيان هيلنسون، الذي سددها في الزاوية البعيدة وأثار فرحة جماهير توينتي. كانت هذه شوطاً أولاً خالياً من القلق لفريق المدرب جون فان دن بروم.

بعد الاستراحة بوقت قصير، تلقى توماس فان دن بيلت تمريرة رائعة من ماتس روتس، لكنه أخطأ المرمى من موقع واعد. واصل توينتي البحث عن الهجوم، لكنه واجه سوء الحظ عندما أوقف كاين فان أوفيلين، الذي كان في حالة تأهب، هجمة فان وولفسوينكل. حاول فولندام التسجيل، لكنه لم يتمكن من إرباك الفريق المضيف.

تغير الوضع عندما سجل نوردين بوكالا الهدف الثاني في الدقيقة 73. غضب حارس مرمى توينتي لارس أونرستال من الهدف الذي استقبله، وعادت التوتر إلى لاعبي ومشجعي توينتي.

واصل فولندام الكفاح حتى صافرة النهاية من أجل حصد نقطة، لكنه لم يستطع تجنب الهزيمة رغم كل الجهود التي بذلها. ثلاث نقاط بالغة الأهمية لتوينتي، أما بالنسبة لفولندام، فقد أدرك أن معركة تجنب الهبوط المباشر لم تنتهِ بعد.