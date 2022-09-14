فاز في الملعب وخسر خارجه .. سرقة منزل توماس مولر خلال مباراة بايرن وبرشلونة

منزل النجم الألماني توماس مولر تعرض لعملية سطو كبرى خلال مواجهة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

في حادثة جديدة صادمة من حوادث سرقة منازل لاعبي كرة القدم العالمية، تعرض منزل توماس مولر نجم نادي بايرن ميونخ الألماني للسرقة مساء الثلاثاء.

السرقة التي تعرض لها النجم الألماني كانت مكلفة للغاية، حيث تشير التقارير إلى أن المسروقات تتجاوز قيمتها المليون يورو.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن فيلا مولر الواقعة في إحدى البلدات جنوب ميونخ، تعرضت لعملية نهب كبرى، حوالي الساعة العاشرة مساءً.

وأكدت الشرطة سرقة أموال ومجوهرات وأشياء ثمينة من منزل توماس مولر، أثناء مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وأكد التقرير نفسه أن اللصوص لم يتركوا أي أثر خلفهم، وأن التحقيقات لا تزال جارية.

وجاء في بيان نشرته الشرطة المحلية: "مساء الثلاثاء، اقتحم عدد من الجناة المجهولين على ما يبدو منزلًا عائليًا في بلدية أوتيرفينج، وسرقوا نقودًا ومجوهرات تقدر قيمتها بستة أرقام على الأقل".

وعلى الرغم من عمليات التفتيش المكثفة التي قامت بها الشرطة، إلا أنه لا يوجد أي أثر للصوص.

ويقال إن اللصوص قد هربوا عبر أحد الحقول، على الرغم من القيام بنشر الكلاب المدربة وطائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة بالتفتيش، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي أثر للجناة.

وغادر توماس مولر ملعب "أليانز أرينا" مباشرة بعد المباراة، وكان على عجلة من أمر، ولم يتحدث لوسائل الإعلام كما اعتاد، وهو الأمر الذي كان مفاجأة، وأشار إلى أنه مرتبط بموعد خاص، وظن الجميع أن الأمر يتعلق بحفل عيد ميلاده.

يذكر أن بايرن ميونخ تمكن من الفوز على برشلونة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.