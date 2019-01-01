فاريا: مواجهة السد في الدوري أصبحت من التاريخ، نتطلع للفوز بكأس الأمير

مدرب الدحيل يتحدث بعد الفوز على السيلية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعرب روي فاريا المدير الفني للدحيل عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه لنهائي كأس أمير قطر بانتصاره على السيلية مساء أمس الأحد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشاد المدرب بأداء لاعبيه خلال المباراة وهنأهم على جهدهم طوال اللقاء وانتصارهم المقنع والكبير على خصم صعب يقوده مدرب خبير على حد وصفه.

مضيفًا "واجهنا اليوم فريقًا يلعب بطريقة دفاعية كاملة ويعتمد في هجومه على الهجمات المرتدة، وقد كنا جاهزين تمامًا لهذا، إذ طلبت من اللاعبين الصبر والسعي نحو تسجيل هدف مبكر لنتفادى التوتر. كان بالإمكان إحراز أهدافًا أكثر خلال الشوط الأول لكننا أهدرنا جميع الفرص التي سنحت لنا".

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وعن مواجهة السد في النهائي قال فاريا "الدوري لم يكن قد حُسم بعد خلال مواجهتنا السابقة مع السد والتي انتهت بالتعادل، وأنا كنت سعيدًا بأداء الفريق خلال تلك المباراة وأعتقد أن الدحيل قدم مباراة كبيرة وكان قريبًا من الفوز، لكن عمومًا تلك المباراة صارت من التاريخ".

"نحن الآن أمام مباراة نهائية لبطولة مهمة وأنا أتطلع لتحقيق الانتصار بها، مع علمنا بأنها ستكون في غاية الصعوبة أمام فريق متمرس وقوي يقوده مدرب خبير متواجد معه منذ عدة مواسم".

أتم "سنلعب المباراة النهائية من أجل الفوز، وهذا يتطلب منا الإعداد جيدًا للمباراة وأن نتحلى بالذكاء ونلعب المباراة بروح الفريق، نحتاج لتوفر العديد من العوامل لنحقق الفوز، هدفنا هو إنقاذ الموسم وهذا هو هدف الجميع في النادي، وسنحاول فعل هذا والخروج بموسم ناجح".

يُذكر أن السد تُوج بلقب دوري نجوم قطر بفارق 7 نقاط عن الدحيل صاحب المركز الثاني، وقد انتهت مواجهة الطرفين في إياب البطولة بالتعادل 2-2.