فاردي يعادل رقم سولشاير بعد التسجيل في آرسنال

فاردي يعادل رقم مدرب مانشستر يونايتد

عادل المهاجم الدولي الإنجليزي جيمي فاردي رقم المهاجم النرويجي السابق ومدرب مانشستر يونايتد حاليًا أولي جونار سولشاير في عدد الأهداف المسجلة في البريميرليج.

وسجل جيمي فاردي الهدف الأول لفريقه ليستر سيتي في شباك ضيفه آرسنال في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الهدف، واصل فاردي تألقه في الفترة الأخيرة، وواصل تسجيل الأهداف في البريميرليج، وعادل رقم سولشاير الذي حققه مع مانشستر يونايتد.

ووصل فاردي إلى 91 هدفًا في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص نادي ليستر سيتي، وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله سولشاير في البطولة ذاتها.

وصنع فاردي الهدف الثاني الذي سجله ماديسون، في مباراة تسيد فيها ليستر سيتي ونجح في التفوق على آرسنال كأداء ونتيجة على ملعب كينج باور.

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يذكر أن جيمي فاردي قد توج بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج عن شهر أكتوبر الماضي، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات فقط شارك فيها خلاله.