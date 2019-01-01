فاردي يؤكد تخصصه بالتسجيل ضد الكبار

مهاجم ليستر سيتي متخصص في التسجيل ضد سداسي البريميرليج الكبير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أحرز جيمي فاردي هدف ليستر سيتي الوحيد ضد توتنهام في المباراة المنتهية منذ قليل بانتصار السبيرز 3-1 في البريميرليج.

ورفع فاردي بهذا الهدف حصيلته من الأهداف ضد الفرق الستة الكبار في الدوري الإنجليزي إلى 29 هدفًا، أحرزها خلال 52 مباراة.

ويتفوق المهاجم الإنجليزي بهذا السجل بثلاثة أهداف عن أي لاعب آخر منذ موسم 2014-2015، وهو أول مواسمه في البريميرليج.

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وأحرز اللاعب 7 أهداف ضد ليفربول و6 ضد آرسنال و5 ضد توتنهام و4 أهداف ضد كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد و3 ضد تشيلسي.

يُذكر أن صاحب الـ32 عامًا ومنذ صعوده مع ليستر سيتي من التشامبيونشيب لعب 164 مباراة سجل خلالهم 70 هدفًا وصنع 29 آخرين، وقد تُوج مع فريقه تحت قيادة كلاوديو رانييري بلقب البريميرليج موسم 2015-2016.