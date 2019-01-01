فاردي: لدينا ترسانة متنوعة ونستعد لمواجهة ليفربول

المهاجم الإنجليزي سعيد بالخماسية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي سعادته بالفوز على نيوكاسل بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع للبريميرليج.

وقال فاردي عقب المباراة لسكاي سبورتس:"علمنا أنها ستكون مباراة صعبة ولكننا اعتقدنا بأهمية الهدف الأول، أردنا الحفاظ على هذا الزخم والعودة بالفوز".

وأضاف:"أنا سعيد لأجل ريكاردو بيريرا، لقد سجل بقدمه الأضعف. إنه جيد وسيواصل التحسن".

وأوضح:"لدينا طرق مختلفة للتسجيل، لقد اعتدنا على الهجمات المرتدة ولكن الآن لدينا أبعاد أخرى في الهجوم، يمكنك رؤية طريقة لعبنا، نحتفظ بالاستحواذ ولكن نلعب بسرعة والأمر يمنح منتجاً نهائياً".

وتابع:"نحن فريق مترابط، والآن سنعود لملعب التدريبات استعداداً لليفربول الأسبوع المقبل".

يذكر أن فاردي سجل هدفين لفريقه في الدقيقتين 54 و64، فيما سجل بيريرا الهدف الأول في الدقيقة 16.