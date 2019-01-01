فاردي: كنا نقوم بمنع كانتي من الركض يومياً إلى مركز التدريبات

كانتي كان يريد أن يذهب إلى مركز تدريبات ليستر سيتي وهو يركض

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، أنه منع زميله السابق نوجولو كانتي من الوصول إلى مركز التدريب راكضاً.

ولعب فاردي وكانتي معاً في ليستر سيتي، خلال موسم 2016 وتمكنا من تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل الفرنسي صاحب الـ 28 عاماً إلى تشيلسي في صيف 2016، ومنذ ذلك الحين أصبح أساسياً في كتيبة البلوز ومنتخب بلاده حتى حقق كأس العالم الصيف الماضي.

وقال فاردي في تصريحات صحفية: "إنه من دواعي سروري أنني لعبت بجوار كانتي، إنه شخصية رائعة كونه لاعب كرة قدم عظيم".

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وواصل: "عندما كنا نخسر الكرة، كان يظهر ويعيدها لنا، لقد كانت الأمور رائعة في التدريبات كنت مقتنعاً أنه يتعمد ترك الكرة لمجرد الاستمتاع باستعادتها من جديد".

وتابع: "أخبرنا في أحد الأيام أنه يفكر في الذهاب إلى مركز التدريبات يومياً وسيقوم بالركض في طريقه، لقد أقنعناه أن يغيره تفكيره كنا نطمأن عليه أنه وصل إلى مركز التدريب بسيارته".

وأتم تصريحاته قائلاً: "عندما لعبنا أمام تشيلسي الشهر الماضي، جاء لنا بعد المباراة وألقى التحية علينا".