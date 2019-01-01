فاردي الأكثر تسجيلًا على أرض ليستر سيتي في تاريخه

جيمي فاردي يواصل أرقامه المميزة مع ليستر سيتي

واصل جيمي فاردي تقديم الأداء المميز وتسجيل الأهداف مع ليستر سيتي خلال الموسم الحالي، ليواصل الفريق بدوره المضي قدمًا في موسم يحمل الكثير من الطموحات للثعالب.

وسجل فاردي الهدف الأول لليستر سيتي في شباك واتفورد عند حلول الدقيقة الخامسة والخمسين من علامة الجزاء ليتقدم للثعالب بهدف على متذيل ترتيب البريميرليج.

وبهذا الهدف، بات فاردي يمتلك 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي محلقًا في صدارة الترتيب للهدافين بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه مهاجم تشيلسي تامي أبراهام.

وفيما هو أكبر من الموسم الحالي، وصل عداد أهداف فاردي على أرض ليستر سيتي وعلى ملعب كينج باور ستاديوم خلال مسيرته مع الثعالب إلى 50 هدفًا.

وبذلك بات فاردي أول لاعب في تاريخ ليستر سيتي يصل إلى 50 هدفًا في المباريات التي يخوضها النادي على أرضه في رقم قياسي مميز.

وحقق فاردي هذا الرقم خلال 92 مشاركة بقميص النادي، تلك التي تخللها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 في أبرز إنجازات النادي على الإطلاق.

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يذكر أن جيمي فاردي يقدم موسمًا استثنائيًا خلال الموسم الحالي ويقود ليستر سيتي لاحتلال المركز الثاني على سلم ترتيب البريميرليج بقيادة المدرب بريندان رودجرز.