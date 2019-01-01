فاران يكشف .. هل يفكر مبابي في الانتقال لريال مدريد؟

رغم تحفظ مدافع ريال مدريد رافاييل فاران، على سؤال أحد الصحافيين حول إمكانية انضمام مواطنه كيليان مبابي إلى اللوس بلانكوس في المستقبل القريب، إلا أن بعض الصحف والمواقع الإسبانية، فسرت تصريحاته على أنها تحمل بعض التلميحات لاحتمال انضمام صاحب الـ20 عاما لقلعة "سانتياجو بيرنابيو" في المرحلة القادمة.

وجاءت تصريحات فاران /26عامًا/ بالتزامن مع الأنباء المتداولة عن اهتمام المدرب زين الدين زيدان والرئيس فلورنتينو بيريز باليافع الفرنسي، حتى أن بعض المصادر، زعمت أن الإدارة الملكية تُحضر الآن للدخول في مفاوضات مباشرة مع رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، لإقناعه بترك مبابي يرتدي قميص الريال.



وقبل اللقاء الودي الذي سيجمع أبطال العالم بالمنتخب البوليفي، قال فاران "لا أود التحدث عن الصفقات المحتملة، فقط أريد التركيز مع فرنسا، ولم أتحدث مع كيليان بشكل مباشر، لا نركز سوى على استعدادنا لمباراة الغد والمباريات القادمة، لذا لن أتحدث عن الصفقات المحتملة".

وأضاف "كيليان مهم جدًا للمنتخب الفرنسي، ونحن نعول عليه كثيرًا"، لافتًا إلى طموح الشاب ورغبته في التقدم دومًا إلى الأمام في مسيرته كلاعب، قائلاً "أحيانًا تحتاج بعض الخطوات في مسيرتك الاحترافية، وطبيعي أن يستمر كيليان في التعلم والمضي قدمًا، وهو ما يفعله بسرعة مذهلة، ومن الجيد جدًا أنه لاعب طموح".

وختم فاصل المديح في زميله "إنه جيد وواقف في نفسه، ويبحث دائمًا عن المزيد، ومن التجارب، عرفت أن الأمور تتقدم موسمًا بعد آخر، وهذا ليس بالأمر السهل، لكنه (مبابي) جيد ومع فرنسا ثقته تزداد بنفسه دائمًا".

العائلة تأتي أولًا! ❤️👨‍👩‍👧‍👦 pic.twitter.com/GUg5ZflOv6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019

ولا يعتبر مبابي الوحيد المطلوب في مشروع زيزو الجديد، لإعادة بناء الميرينجي بفريق قادر على تعويض خيبة أمل الموسم المنقضي، الذي خرج منه الفريق بلقب مونديال الأندية، هناك كذلك أسماء أخرى مثل زميله في هجوم "حديقة الأمراء" نيمار جونيور، وهداف آينراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش وآخرون ينتظرهم عشاق النادي، على أمل رؤية الريال في وضعه الطبيعي الموسم المقبل.