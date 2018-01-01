فاران يعتذر للوبيتيجي عن تراجع مستواه

بعد إقالة لوبيتيجي تحدث فاران معه واعتذر منه. تعرف على التفاصيل

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تواصل رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، مع مدرب الفريق الملكي السابق، جولين لوبيتيجي، بعد أيام من إقالته واعتذر له بسبب تراجع مستواه. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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لوبيتيجي تعرض للإقالة بعد الخسارة أمام برشلونة بخماسية في الكلاسيكو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ فاران اتصل بلوبيتيجي واعتذر منه بسبب الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة تولي المدرب قيادة الفريق وبالتحديد مسئوليته عن الهزيمة أمام ليفانتي.

أم أن بارك جي سونج يتفوق عليه في ذلك إذا أخذنا في الحسبان أنه إلى جانب الأداء الجيد الذي قدمه في فترته مع يونايتد فقد توّج ذلك بالبطولات أيضًا 🧐 pic.twitter.com/NFgwdVOnMr — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب اعترف بأنّه لم يقدم المستوى المتوقع منه منذ انطلاق الموسم الحالي.

وكان فاران تسبب في الهدف الأول لليفانتي بسبب سوء التمركز وكذلك ارتكب مخالفة تحولت لركلة جزاء لتنتهي المباراة 2-1 للخفافيش.