فاران يدعم أريولا في صراعه مع كورتوا على عرين ريال مدريد

ويعد بمساعدة مواطنه بالاستقرار سريعًا في "سانتياجو بيرنابيو"

دعم مدافع ريال مدريد رافاييل فاران، مواطنه ألفونسو أريولا، معتقدًا أن زميله في منتخب فرنسا، يملك من الجودة والكفاءة ما يكفي لمنافسة البلجيكي تيبو كورتوا على عرين النادي الملكي.

وعكس ما قاله مدرب فرنسا ديديه ديشان عن قلقه من انتقال أريولا إلى الريال، على اعتبار أن مستواه سينخفض بالجلوس على مقاعد البدلاء، أصر فاران على أن القادم من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، لديه فرصة عظيمة ليكون الحارس الأول بالنسبة للمدرب زين الدين زيدان.

وقال فاران في حديثه مع الصحفيين "بالطبع تحدث مع أريولا، ومن الواضح أنه سعيد للغاية بانضمامه إلى ريال مدريد، ومؤكد سيتم استقباله بشكل جيد، ونعرف جيدًا أنه في كرة القدم يُمكن حدوث أي شيء".

وأضاف "سنرى ما إذا كان سيلعب بشكل منتظم أم لا، لكني أعرف إمكانياته، وأثق في قدرته على تحمل المسؤولية، وآمل أن يُنهي الموسم بشكل جيد لأنه مستعد لذلك. الشيء المهم أنه يتمتع بالثقة والموهبة، ونحن سنساعده على الاستقرار سريعًا".

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وخاض كورتوا أول ثلاث مباريات لريال مدريد في موسم الليجا الجديد، لكنه فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في المباريات، والأسوأ من ذلك أن الفريق خرج بخمس نقاط في أول 3 أسابيع، ما جعله يحتل المركز الخامس متقدمًا بنقطة عن الغريم التقليدي برشلونة، ومتأخرًا عن الجار المتصدر أتليتكو مدريد بأربع نقاط.