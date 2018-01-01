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كأس أمم أوروبا

فاران: نطمح للفوز بيورو 2020

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Getty Images
تعرف على تصريحات فاران بشأن أمم أوروبا وطموحات المنتخب الفرنسي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد رافائيل فاران، قلب دفاع ريال مدريد، رغبة منتخب فرنسا بالتتويج ببطولة أمم أوروربا في 2020.

فرنسا حصدت كأس العالم في نسخته الأخيرة بروسيا، كما سجل فاران هدفًا أمام أوروجواي.

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وقال فاران في تصريحات صحفية: "طموحنا الفوز بيورو 2020. أعلم أنّ الأمر صعبًا ولكن الأحلام والتطلعات ليست عيبًا في كرة القدم".

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وتابع: "في المباريات الودية وبطولة الأمم الأوروبية عانينا بعض الشيء وسوف يتكرر الأمر في اليورو المقبل ولكننا نمتلك القدرات والإمكانيات والحافز للفوز باللقب".

فاران أشار إلى أنّ فريقه يمتلك العناصر القادرة على جعله المنتخب الأكثر تكاملًا في البطولة المقبلة، وكما نجح الفريق في المونديال فقد يتمكن من الفوز باليورو.

واختتم: "أنا شخص أحب التحديات وأن أكون مسئولًا عن الفريق، وأعتقد أننا نحتاج لبعض التطور تكتكيًا وتحسين بعض المراكز ومع العمل الجاد سوف نحصد المزيد من الألقاب".

وكان منتخب فرنسا وصل إلى نهائي يورو 2016 على أرضه قبل الخسارة من البرتغال.

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