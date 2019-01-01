فاران يفسر الطريقة المثلى لإيقاف ميسي

حان موعد الكلاسيكو

كشف رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، عن كيفية إيقاف نجم برشلونة ليونيل ميسي قبل المواجهة المرتقبة مساء الأربعاء بين الناديين في الكلاسيكو.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على النادي الكتالوني في اللقاء المؤجل من السادس والعشرين من أكتوبر الماضي لحساب الدوري الإسباني.

وقال فاران للموقع الرسمي لليجا: "ميسي لاعب خاص ولا يمكن أن تدافع أمامه كما تفعل مع أي لاعب، يملك خصائص استثنائية".

وأضاف: "اللعب أمامه يحتاج تركيز خاص ويجب أن تدافع أمامه بشكل جماعي مع زملائك، العمل الجماعي وعدم ترك المساحات له هو الحل".

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وحول برشلونة ككل: "لا أرى فرقاً الموسم الحالي عن الماضي، يلعبون بنفس الأسلوب والهوية، الفلسفة لا تتغير، واللاعبون المهمون أيضاً".

وأكمل: "نعرف صعوبة مواجهتهم، ولكن نعرف ما ينتظرنا، تحتاج للثقة في تلك اللقاءات، ولكنها مباراة خاصة، مع دخولك الملعب تترك الشكوك والماضي وكل شيء يتغير".

ويتساوى الفريقان في قمة الترتيب بعد التعادل مع ريال سوسيداد وفالنسيا بالجولة الفائتة لليجا.